Александер Шалленберг ранее возглавлял австрийский МИД.

Новым канцлером Австрии стал дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве ушедшего в отставку Себастьяна Курца.

Сегодня президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Шалленберга к присяге, сообщает DW.

Юристу, профессиональному дипломату Шалленбергу 52 года, он владеет несколькими иностранными языками. Считается, что он во многом поддерживает курс экс-канцлера Австрии Курца - особенно в том, что касается проблем миграции.

Президент также привел к присяге и нового министра иностранных дел Австрии. Им стал посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

Отставка Курца: что известно

Вечером 9 октября Курц, против которого было выдвинуто обвинение в коррупции, объявил об отставке с поста канцлера Австрии. Теперь он собирается возглавить фракцию Австрийской народной партии (АНП) в парламенте страны.

Ранее прокуратура Австрии подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы Министерство финансов Австрии использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позднее занять пост канцлера.

Автор: Виктория Токарева