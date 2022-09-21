В настоящее время Трейси пока работает послом в Армении.

Президент Джо Байден назначит карьерного дипломата Линн Трейси послом США в России.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Голос Америки.

В настоящее время Трейси возглавляет американскую дипломатическую миссию в Армении.

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Трейси уже работала в Москве - она была заместителем главы американской дипломатической миссии в РФ с 2014 по 2017 год.

До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Линн Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики.

Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла в период огромной напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за войны в Украине. По словам двух источников, США уже предоставили властям РФ Трейси в качестве кандидата для утверждения.

Как сообщал УНИАН, пост посла США в России был вакантным с 4 сентября, после того как Джон Салливан завершил свою работу в Москве на фоне растущей двусторонней напряженности из-за войны в Украине. Посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года.

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