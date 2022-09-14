США уже предоставили РФ имя нового кандидата для утверждения.

Президент Джо Байден планирует назначить профессионального дипломата Линн Трейси следующим послом США в России.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на три источника, знакомые с этим вопросом.

Линн Трейси говорит по-русски и была вторым дипломатом в Москве с 2014 по 2017 год. Она станет первой женщиной на этой должности. С 2019 года она является послом в Армении.

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Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла в период огромной напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за войны в Украине.

По словам двух источников, США уже предоставили властям РФ Трейси в качестве кандидата для утверждения.

Официальные лица США отмечают, что Россия действительно хочет поддерживать дипломатические отношения с США и может быть заинтересована в том, чтобы принять Трейси, не откладывая процесс обеспечения доступа их посла в Вашингтоне.

Назначение Трейси ознаменует полную смену руководства посольства в Москве. Официальные лица США настаивают на том, что они планируют быстро создать сильную дипломатическую команду в РФ. Нынешняя динамика войны в Украине не способствует активной американо-российской дипломатии. Помимо войны в Украине, вопрос задержанных в России американцев, вероятно, станет ключевым приоритетом для нового посла.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и покинул Москву.