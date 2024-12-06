В оборонном ведомстве США говорят, что возможности БПЛА растут и представляют все большую угрозу.

Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия влиянию беспилотных систем. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства США Пэт Райдер, пишет Европейская правда.

Как говорится в незасекреченной информационной справке, опубликованной министерством, возможности БПЛА сейчас растут и представляют все большую угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.

"Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия, БПЛА кардинально меняют способы достижения своих целей военными и негосударственными субъектами", - говорят в Пентагоне.

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Отмечается, что новая стратегия усиливает усилия, которые министерство уже прилагает для борьбы с этой угрозой. Как сказал Райдер, дроны способны представлять как текущую, так и постоянную угрозу для американского контингента, объектов и активов за рубежом, и все чаще - внутри страны:

"Угрозы, создаваемые этими системами, меняют способы ведения войн".

В Пентагоне подчеркнули, что с помощью единой стратегии в сочетании с другими крупными инициативами "ориентируются на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению". Как сказал представитель Минобороны США, стратегия позволяет министерству подойти к угрозе, которую представляют дроны, "комплексно, сплоченно и целостно".

Пентагон - последние новости

В конце ноября в Пентагоне заявили, что над базами США в Британии летают неизвестные дроны. При этом руководители баз определили, что ни одно из этих вторжений не повлияло на жителей баз, объекты или активы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне сделали заявление относительно пребывания войск КНДР в Украине. Тогда в ведомстве отметили, что "нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР".

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