Также он анонсировал, что первое заседание нового состава Сейма состоится 13 ноября.

Президент Польши Анджей Дуда после консультаций с партиями, которые прошли в новый Сейм, заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных претендента.

"Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на должность премьер-министра, две политические группы, которые претендуют на парламентское большинство", - сказал Дуда, передает TVN24. Он отметил, что такими кандидатами являются Дональд Туск от оппозиции и действующий премьер Матеуш Моравецкий.

"Это новая ситуация в наших демократических стандартах и я должен это учитывать", - отметил польский президент и пояснил, что это когда партия, набравшая наибольшее количество голосов на выборах, столкнулась с коалицией оппозиционных партий в Сейме, которые будут иметь большинство.

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При этом Дуда проигнорировал призыв оппозиции начать роботу Сейма как можно раньше. Он сказал, что срок работы нынешнего парламента еще продолжается и он не видит оснований сокращать конституционный срок его полномочий. Поэтому первое заседание нового состава Сейма глава государства назначил на 13 ноября.

Выборы в Польше

15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 17 октября в стране подсчитали все голоса на парламентских выборах. Первое место заняла правящая партия "Право и справедливость" (35,38% голосов), однако она потеряет более десяти мест в Сенате. У нее было 48 представителей в парламенте, теперь будет 34.

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