Власти США ждут конкретных действий от правительства Орбана.

США возобновили давление на власти Венгрии, требуя одобрить присоединение Швеции к НАТО после более чем годичной задержки со стороны правительства премьер-министра Виктора Орбана.

"Венгрия хорошо знает, на сколько выгодным будет членство Швеции в Альянсе. Премьер-министр заявил, что поддерживает членство Швеции и мы ждем оперативных действий от правительства и парламента страны", - сказал посол США в Венгрии Дэвид Прессман, передает Bloomberg.

Издание отметило, что Турция и Венгрия - единственные члены НАТО, которые не ратифицировали заявку Швеции на вступление. Процесс затянулся, несмотря на то, что власти в Анкаре и Будапеште согласились на присоединение Швеции.

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Турция сняла свои возражения в июле на саммите НАТО после того, как Швеция пообещала подавлять курдские сепаратистские группировки на своей территории.

Венгрия, со своей стороны, заявила, что следует примеру Турции в процессе ратификации, не пояснив почему. Правительство Орбана выразило недовольство Швецией за ее критику по поводу подрыва верховенства закона в Венгрии.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого на протяжении многих лет страна придерживалась нейтрального статуса и не выказывала желания присоединиться к Альянсу.

На пути к НАТО Швеция столкнулась с проблемами со стороны Турции и Венгрии. Они решались длительное время. Сейчас известно, что и турецкая и венгерская власти закрепят одобрение законодательно.

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