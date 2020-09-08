Политики проведут в ближайшие дни пресс-конференцию.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси уже находятся в Киеве.

Об этом в комментарии белорусским СМИ сообщили в совете, передает TUT.BY.

Читайте также"Только одно" Лукашенко заявил, что означало его появление с автоматом на публике

«Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально», - говорится в сообщении в Telegram-канале издание.

Ранее российские СМИ распространили информацию о якобы передаче Украине оппозиционеров белорусской стороне.

Как пишет Euroradio, в ближайшие дни политики проведут пресс-конференцию, на которой поделятся деталями их выезда из Беларуси.

Иван Кравцов и Антон Родненков выехали с территории Беларуси, о чем утром 8 сентября сообщили белорусские пограничники. По словам властей, мужчины прорвались сквозь границу, оставив в республике коллегу Марию Колесникову. Однако эту информацию пограничники подтвердить не смогли.

К тому же об исчезновении самой Колесниковой стало известно еще 7 сентября.

Задержание Марии Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

В штабе Бабарико 8 сентября уточнили, что Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская