Чешский министр приказал российскому послу в Чехии передать это сообщение Кремлю.

Глава МИД Чехии Ян Липавский откровенно высказался о россиянах после удара по больнице "Охматдет" в Киеве.

Министр иностранных дел распорядился вызвать посла РФ Александра Змеевского на ковер и поручил выразить ему протест в связи с ракетнім ударом по "Охматдету".

"Убийцы, которые нападают на детей в больницах - это мусор человечества. Ему поручили передать это в Москву", - сказал Липавский. Видео дня

Удар по Охматдету

8 июля российские захватчики осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Запущенная россиянами ракета была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. В результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

8 июля оккупанты атаковали и другие города, в том числе Днепр и Кривой Рог. Там также есть погибшие и раненые.

Сегодня пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил атаку российских захватчиков по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе по больнице "Охматдет". Он добавил, что Словакия готова принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями.

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