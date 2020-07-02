Назарбаев вылечился от COVID-19
15:45, 02 июля 2020Мир
79 0
Об инфицировании Назарбаева стало известно 18 июня.
REUTERS
Ранее инфицированный COVID-19 экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел.
Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Читайте такжеГолосование за "обнуление" Путина: в Евросоюзе требуют расследовать нарушения
«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест на COVID-19 показал отрицательный результат», – написал он.
Однако Назарбаев продолжит придерживаться режима самоизоляции и работать дистанционно. По данным фитнес-трекера, сегодня экс-глава Казахстана прошел 2,5 км за 42 минуты.
Как сообщал УНИАН, об инфицировании Назарбаева стало известно 18 июня. С тех пор он работал дистанционно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter