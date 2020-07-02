Назарбаев вылечился от COVID-19

Об инфицировании Назарбаева стало известно 18 июня.

Ранее инфицированный COVID-19 экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел.

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

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«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест на COVID-19 показал отрицательный результат», – написал он.

Однако Назарбаев продолжит придерживаться режима самоизоляции и работать дистанционно. По данным фитнес-трекера, сегодня экс-глава Казахстана прошел 2,5 км за 42 минуты.

Как сообщал УНИАН, об инфицировании Назарбаева стало известно 18 июня. С тех пор он работал дистанционно.

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