"Тревожные сообщения": в Европе отреагировали на отравление Навального

В МИД нескольких европейских стран уже прокомментировали ситуацию с отравлением Навального и призвали наказать виновных.

Появились первые комментарии европейских стран по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Twitter заявил, что если информация об умышленном отравлении Навального подтвердится, то виновные должны понести наказание.

"Очень обеспокоен новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Обстоятельства должны быть расследованы, и если обвинения имеют основания, виновные должны понести наказание", - написал Рейнсалу.

В МИД Литвы встревожены информацией об отравлении Навального.

"Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, желаю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

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Перевод: Екатерина Лиманская