"Тревожные сообщения": в Европе отреагировали на отравление Навального
Появились первые комментарии европейских стран по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Twitter заявил, что если информация об умышленном отравлении Навального подтвердится, то виновные должны понести наказание.
"Очень обеспокоен новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Обстоятельства должны быть расследованы, и если обвинения имеют основания, виновные должны понести наказание", - написал Рейнсалу.
В МИД Литвы встревожены информацией об отравлении Навального.
"Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, желаю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
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