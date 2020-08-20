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"Тревожные сообщения": в Европе отреагировали на отравление Навального

12:43, 20 августа 2020
Мир
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Навального госпитализировали, он в коме / фото REUTERS

Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу  в своем Twitter заявил, что если информация об умышленном отравлении Навального подтвердится, то виновные должны понести наказание.

"Очень обеспокоен новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Обстоятельства должны быть расследованы, и если обвинения имеют основания, виновные должны понести наказание", - написал Рейнсалу.

В МИД Литвы встревожены информацией об отравлении Навального.

"Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, желаю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

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Перевод: Екатерина Лиманская

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