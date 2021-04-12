Политзаключенный весит сейчас 77 кг / фото instagram.com/navalny

Российского политзаключенного Алексея Навального перевели из медицинской части колонии в отряд.

Читайте такжеВ Лондоне могут установить памятник принцу ФилиппуОб этом сообщается в Twitter оппозиционера. 

Кроме того, к Навальному не пускают врачей. 

"Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно грозит начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают", - говорится в сообщении.

Политзаключенный весит сейчас 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию).

Заключение Навального: детали

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Автор: Людмила Жерновская