К Навальному не пускают врача.

Российского политзаключенного Алексея Навального перевели из медицинской части колонии в отряд.

Читайте такжеВ Лондоне могут установить памятник принцу ФилиппуОб этом сообщается в Twitter оппозиционера.

Кроме того, к Навальному не пускают врачей.

"Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно грозит начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают", - говорится в сообщении.

Политзаключенный весит сейчас 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию).

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку.

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Автор: Людмила Жерновская