Она назвала нападавшего чудовищем.

Жена Дональда Трампа Мелания опубликовала заявление относительно покушения на ее мужа во время предвыборного митинга.

"Сейчас я думаю о вас, мои соотечественники-американцы. Мы всегда были уникальным союзом. Америка, ткань нашей нежной нации разорвана, но наше мужество и здравый смысл должны подняться и снова объединить нас в одно целое. Когда я увидела, как жестокая пуля попала в моего мужа Дональда, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона (18-летний сын Трампа, - ред.) находятся на грани разрушительных изменений", - говорится в обращении, опубликованном в X.

Мелания Трамп поблагодарила агентов спецслужб и правоохранителей, которые защищали экс-президента, а также выразила соболезнования семьям пострадавших во время стрельбы людей.

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"Монстр, который признал моего мужа бесчеловечной политической машиной, пытался заглушить страсть Дональда - его смех, изобретательность, любовь к музыке и вдохновение. Основная сторона жизни моего мужа - его человеческая сторона - была похоронена под политической машиной. Дональд, щедрый и заботливый человек, с которым я прошла через лучшие и худшие времена", - добавила бывшая первая леди.

Также она призвала не забывать о любви, сострадании, доброте и эмпатии из-за разных политических взглядов. "Рассвет снова здесь. Давайте воссоединимся. Немедленно. Этим утром поднимитесь над ненавистью, злобой и простодушными идеями, которые разжигают насилие. Мы все стремимся к миру, где уважение - превыше всего, семья - на первом месте, а любовь - превыше всего. Мы можем реализовать этот мир снова. Каждый из нас должен требовать его возвращения", - призвали Трамп.

Покушение на Трампа

Как сообщал УНИАН, во время выступления политика на избирательном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) произошла стрельба. Трамп поднес руку к уху и пригнулся, на фото и видео попало его окровавленное лицо.

Нападавшего убили. Стрельбу начал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. Также погиб пожарный Кори Комператоре, который находился на мероприятии.

Трамп в своем заявлении сообщил, что уже вышел из больницы, пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

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