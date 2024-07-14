Канцлер Германии пожелал республиканцу скорейшего выздоровления.

Кандидат в президенты США - республиканец и бывший американский лидер Дональд Трамп пережил покушение. На преступление уже остро отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Чиновник осудил стрельбу в Штатах и пожелал Трампу как можно скорее выздороветь. "Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения", - приводит комментарий Шольца насчет покушения "Bild на русском" в Telegram.

Канцлер добавил, что такие акты насилия несут угрозу демократии. "Мои мысли также с людьми, пострадавшими от нападения", - сказал немецкий чиновник.

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Покушение на Дональда Трампа - новости, которые стоит знать

В Дональда Трампа стреляли в Пенсильвании в тот момент, когда он выступал на предвыборном митинге. По словам очевидцев, выстрелов было пять. Кандидат в президенты США сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха. В результате стрельбы ранены два человека, а один - погиб.

Правоохранители ликвидировали стрелка. В Федеральной службе безопасности сообщили, что преступление совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, который родом из города Бетел-Парк, расположенного в Пенсильвании.

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