Пока непонятно, что стало причиной трагедии.

По меньшей мере восемь человек погибли на музыкальном фестивале в США, количество пострадавших устанавливается. Инцидент произошел вечером в пятницу на Astroworld в Хьюстоне, когда фанаты внезапно бросились к сцене.

Об этом пишет Reuters.

Руководитель пожарной охраны города Самюэль Пенья уточнил, что толпа около 21:00, во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, начала толкаться к краю сцены, вызывая панику и травмы.

Люди падали в обморок, толкучка длилась чуть более получаса, когда произошел инцидент "с массовыми жертвами".

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Организаторы фестиваля сотрудничают с полицией.

Как сообщили в комментарии СМИ, все произошло за несколько минут.

"Вдруг несколько человек упали на землю, у них произошла остановка сердца или какой-то медицинский эпизод", - уточнил помощник начальника полиции Хьюстона Ларри Саттервайт.

Местные журналисты пишут, что рэпер несколько раз останавливался во время своего 75-минутного выступления, когда заметил группу пострадавших фанатов возле сцены.

Скотт попросил охрану убедиться, что с людьми все хорошо, и помочь им выбраться из толпы.

На мероприятие собрались 50 тысяч человек, второй день фестиваля отменили.

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Автор: Виолетта Орлова