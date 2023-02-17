Президент подчеркнул, что достижение мира в Украине означает восстановление полной силы международного порядка, основанного на правилах.

На следующей неделе на площадке Генеральной ассамблеи ООН Украина представит резолюцию по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в нашем государстве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам 44-го саммита лидеров стран Карибского содружества. Он подчеркнул, что возвращение мира в Украину будет способствовать восстановлению международного порядка.

"На следующей неделе мы представим на площадке Генассамблеи ООН резолюцию по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине, а, следовательно, и восстановлению полной силы международного порядка, основанного на правилах", - отметил он.

Кроме этого, глава государства напомнил лидерам стран Карибского бассейна об украинской формуле мира.

"Я представил формулу мира, и ваше лидерство может помочь ее реализовать. И, конечно, я приглашаю вас всех посетить Украину. Мир - это ценность, о которой нужно заботиться вместе!" - подчеркнул президент Украины.

Украинская формула мира - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 Владимир Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам президента, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

Украина планирует до конца февраля организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны. Организацию Объединенных Наций рассматривают как площадку для проведения этого саммита. Говоря об участии России в саммите глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сначала Москва должна ответить за военные преступления перед Международным судом.

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