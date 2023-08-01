Они присутствовали на демонстрации против прибытия круизного лайнера с россиянами в Батуми.

31 июля в Грузии состоялась акция против прибытие круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми, где задержали 23 человека. Среди них оказались двое украинцев.

Как пишет "Радио Свобода", один из задержанных – Дмитрий Закревский. Об этом сообщила председатель аджарского филиала Ассоциации Молодых юристов Грузии Тако Цулукидзе. Пока неизвестно, где находится задержанный украинец.

Кроме того, ранее стало известно о задержании на акции гражданки Украины Марины Чобанян. Она находится в изоляторе временного содержания после перевода в Озургети. Адвокат женщины Нино Иремадзе подчеркнула, что, по словам украинки, она не препятствовала действиям грузинских правоохранителей. В то же время полиция применила против нее физическую силу. Защитница добавила, что Чобанян находится в состоянии сильного стресса, у нее острая клаустрофобия.

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Отмечается, что почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе пока не встретился с задержанной украинкой. Также нет информации о том, виделся ли он с Дмитрием Закревским.

Акции протеста против захода лайнера с россиянами в Батуми

27 июля грузины устроили акцию протеста против прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами. Они выгнали судно под "песню о Путине". Известно, что теплоход шел из Сочи.

Власти Грузии отреагировали на протесты по-разному. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал протесты нецивилизованными. Зато президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно критиковала решения парламента, направленные на сближение с РФ, акцию грузин поддержала. Глава государства отметила, что гордится грузинским народом.

31 июля корабль с российскими туристами во второй раз попытался зайти в Батуми. Лайнер снова встретили протестами. Сообщалось, что во время акции произошли столкновения с полицией, задержали более 20 человек.

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