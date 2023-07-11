На той базе хранились небольшие ядерные устройства, которые даже можно носить в рюкзаке.

Во время мятежа в России наемники ЧВК "Вагнера" дошли до базы "Воронеж-45", на которой хранится ядерное оружие.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии Reuters. Согласно опубликованным видео и интервью с местными жителями, часть боевиков во время движения в сторону Москвы повернула на восток по шоссе в направлении укрепленной российской армейской базы. Однако наблюдение прекращается в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45".

По словам Буданова "вагнеровцы" пошли гораздо дальше. Они достигли базы и хотели получить "небольшие ядерные устройства советских времен", чтобы поднять ставки в своем восстании.

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"Ведь если ты готов драться до последнего, то это один из объектов, который значительно повышает ставки", – пояснил начальник украинской разведки.

Единственным барьером между боевиками ЧВК и ядерным оружием оказалась дверь в ядерное хранилище.

"Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не зашли", – отмечает Буданов.

Он рассказал, что на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые даже можно носить в рюкзаке.

"Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", - добавил глава ГУР.

По непонятным причинам наемники отступили и не захватили их. В то же время источник в Кремле подтвердил эту информацию. По его словам, подразделению ЧВК "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы разволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы".

Указывается, что именно это якобы обеспокоило Кремль и стало толчком к успешным переговорам и посредничеству самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Однако сами американские чиновники выразили сомнения относительно этого утверждения Буданова.

"Мы не можем подтвердить этот отчет. У нас не было никаких признаков того, что ядерное оружие или материалы были под угрозой", - ответил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в ответ на вопрос о том, достигли ли боевики базы и пытались получить ядерку.

В издании добавили, что "вагнеровцы", ехавшие в "Воронеж-45", вступили в перестрелку с российскими войсками в первом же селе. После этого они беспрепятственно прошли 90 км и проехали через центр города, возле которого расположена база.

По данным ученых ООН, это одно из 12 российских "хранилищ национального уровня" для хранения ядерного оружия. В городке Талова колонну атаковал вертолет, который сбили.

Мятеж "Вагнера" - что известно

23 июня основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отправил своих боевиков в Москву с "маршем справедливости", чтобы снять с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

За сутки они захватили Ростов, прошли несколько областей РФ, а также сбили шесть вертолетов армии РФ и один самолет.

Однако почти перед Москвой Пригожин передумал и развернул колонну после переговоров с Александром Лукашенко. Согласно договоренностям, его ЧВК возвращается в полевые лагеря, а с "повара Путина" снимают обвинения и он едет в Беларусь.

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