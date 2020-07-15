В России мужчина убил кота на глазах у 6-летней дочери и сломал руку ее сестре

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело будет рассматривать суд.

Житель российского Ростова-на-Дону до смерти замучил кота на глазах шестилетней дочери, а затем поссорился с женой и сломал руку младшей, двухлетней дочери.

Читайте также"А у нас в Рязани грибы с глазами": в России установят психоделические указатели для туристов

Агрессивный мужчина нанес животному множественные травмы, от которых кот позже скончался, пишут российские СМИ.

Против 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: за жестокое обращение с животными и причинение вреда здоровью собственному ребенку. Отмечается, что в момент совершения преступления ростовчанин был пьян.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело будет рассматривать суд.

Как сообщал ранее УНИАН, в России Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 67-летнего местного жителя, который учинил жестокую расправу над тремя внуками.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram