Украинцы в Польше получают фальшивые повестки с угрозами (фото)

Авторы этих псевдоповесток выдают себя за Управление по делам иностранцев и угрожают экстрадицией.

Украинские мужчины в Польше начали получать фальшивые повестки с угрозами.

Как сообщает польское Управление по миграции, в письмах от имени ведомства угрожают преследовать "уклонистов" и экстрадировать их на родину в случае неявки по "повестке". В миграционной службе заявили, что они не являются автором этих фальшивых "документов".

"В связи с полученными сообщениями о фальшивых письмах гражданам Украины, Управление по делам иностранцев заявляет, что не является автором призывов на военную службу. Речь идет о письмах, авторы которых выдают себя за Управление по делам иностранцев. Они призывают граждан Украины проходить военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией", - говорится в сообщении.

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Управление по делам иностранцев отмечает, что не является автором таких писем.

"Украинский легион" - как Польша помогает Украине с мобилизацией

Как сообщал УНИАН, в Польше создали "Украинский легион" - добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из граждан, проживающих за рубежом.

В ноябре в Люблине состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за рубежом, на прохождение военной службы в рядах "Украинского легиона". После подписания контрактов группа легионеров отправилась на польский военный полигон для прохождения базовой военной подготовки

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