Голливудские студии могут понести значительные потери.

В ответ на введенные Соединенными Штатами Америки торговые пошлины Китай рассматривает возможность запрета показа голливудских фильмов.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на заявление связанного с Коммунистической партией китайского журналиста. В интервью BBC Radio он сказал, что в планах Пекина повышение тарифов на американскую сельскохозяйственную продукцию, а также запрет ввоза американской птицы и импорта американских фильмов.

В прошлом году американские фильмы собрали в Китае 585 миллионов долларов (около 3,5% от 17,71 миллиарда долларов кассовых сборов). Запрет на показ может привести к значительным финансовым потерям для голливудских студий.

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Например, такие будущие релизы, как "Мир Юрского периода 2", "Расплата 2" и сиквел "Миссии невыполнимой", могут потерять сотни миллионов долларов в китайском прокате.

Новые пошлины США

Как сообщал УНИАН, ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины в 10% на импорт из всех стран, за исключением Канады и Мексики, а также дополнительных пошлин для примерно 60 стран, включая Китай.

Для Китая это означало дополнительную пошлину в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительной пошлины в 34% на все американские товары.

Однако вчера Соединенные Штаты объявили о введении совокупной пошлины в размере 104% на импортируемые из Китая товары. Это решение является эскалацией торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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