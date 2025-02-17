Канцлер Германии отметил важность "сильной украинской армии".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, пока идет война, о европейских войсках в Украине речь идти не будет. Об этом он сказал 17 февраля во время встречи лидеров стран Европы в Париже, пишет Reuters.

Прежде всего он отметил, что Европа должна уверенно преодолевать будущие вызовы, в частности относительно того, "как дальше поддерживать Украину, не оставляя ее одинокой". И выразил уверенность, что по поводу этого удастся "выработать четкую позицию".

"Второе - как развивать трансатлантические связи и безопасность в Европе.... Важно осознать: мы еще далеки от этого. Поэтому вопрос в том, как достичь мира, не решая за украинцев. Для меня ясно: в центре должна быть сильная украинская армия, даже в мирное время. Это будет важной задачей для Европы, США и международных союзников", - подчеркнул Шольц.

Видео дня

Также он заявил, что "пока идет война, о войсках ЕС в Украине речь идти не будет", добавив, что вопросы безопасности будут обсуждаться, "когда наступит время".

Возможное введение миротворцев в Украину: другие заявления

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину, даже если будет утверждена миротворческая миссия. Он отметил, что Польша продолжит поддерживать Украину в соответствии со своими возможностями.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности. "Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих", - подчеркнул Стармер.

Швеция также не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента. Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард отметила, что сейчас надо достичь договоренности о справедливом и устойчивом мире в Украине, который должен гарантировать, что РФ не сможет нарастить армию и снова напасть через несколько лет.

Вас также могут заинтересовать новости: