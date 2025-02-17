Политик уверен, что Соединенные Штаты не оставят Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольф исключает возможность единоличных американо-российских договоренностей о прекращении войны в Украине.

В эфире ntv политик заявил, что Европа не допустит проведения такго, поскольку имеет право голоса в вопросе безопасности континента. Не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев или "через голову" Украины, добавил он:

"Мы не допустим этого как европейцы. Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина должна быть демилитаризована".

Переговоры о прекращении войны

Напомним, недавно администрация нового президента США Дональда Трампа объявила о намерении провести мирные переговоры по завершению войны в Украине с участием Соединенных Штатов, Украины и России.

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Специальный посланник США Кит Келлог заявил, что Европа не будет участвовать в этих переговорах, хотя ее интересы будут учтены.

Европейские лидеры возмущены и обеспокоены такой перспективой, поскольку это стало бы их геополитическим поражением и повлияло бы на безопасность континента.

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