Аналитик отметил, что вброс от Вэнса был проверкой реакции.

Озвученный кандидатом в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнсом мирный план Дональда Трампа, теперь оказался не планом Трампа, а самого Вэнса.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "В западных СМИ уже упоминают его как план Вэнса, но не Трампа", - отметил он.

Аналитик отметил, что такой вброс был проверкой реакции. "Реакция оказалась крайне негативной и всю вину повесили на ДиДжея", - подчеркнул Коваленко.

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Он выразил мнение, что это этап проб и ошибок команды Трампа, у которой реального плана, "как можно судить - нет".

"И роль Вэнса в команде Трампа уже тоже четко обозначилась - роль амбразурного мяса", - констатировал Коваленко.

План Трампа по окончанию войны в Украине и Джей Ди Вэнс

12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по завершению войны в Украине.

"Это выглядит так: Трамп садится и говорит россиянами, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы РФ не вторглась снова", - сказал он.

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