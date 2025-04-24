Предложение Трампа является ничем другим, кроме как наградой за агрессию России.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявил, что заключит мир между Украиной и Россией за один день. Прошло три месяца — и он уже опаздывает, а его нынешний план по "быстрому прекращению боевых действий" фактически означает сдачу Украины и её народа кремлевскому диктатору Владимиру Путину, пишет автор The Atlantic Том Николс.

"Предложение, которое продвигают Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — это не мирный план, а щедрая и кровавая награда Москве за три года агрессии и военных преступлений", - подчеркнул он.

Россия, возможно, изобразит некоторое недовольство, но США предлагают Путину сделку мечты, по его словам. Если Трамп добьётся своего, Вашингтон снимет санкции с России, обе стороны согласятся на прекращение огня без отвода войск (то есть российские войска останутся на оккупированных украинских территориях), а США признают Крым частью России — даруя Кремлю полное владение уже захваченными землями.

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В обмен на это Украина, по сути, не получает ничего — только туманную гарантию безопасности от американского президента, который ясно дал понять своё враждебное отношение к Украине и её власти.

Николс заявил, что это особенно ярко проявилось, когда Трамп и Вэнс устроили "засаду" президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме. "План Трампа — вовсе не "мир", а документ о капитуляции, который украинцы вряд ли примут", - отметил эксперт.

Он считает, что предложение Трампа де-факто разрушит Украину, которая выйдет из сделки обрубком государства — без примерно 20% своей территории и миллионов граждан. Украина потеряет возможность проводить самостоятельную внешнюю политику, пообещав никогда не вступать в НАТО — что "особенно иронично, учитывая, насколько вторжение Путина напомнило миру о важности существования таких альянсов, как НАТО".

Но даже вопрос членства в НАТО меркнет по сравнению с насущной угрозой, добавляет Николс. Ведь, если Киев примет предложение Трампа, то остатки украинского государства вскоре станут "лёгкой добычей для Кремля".

"Как только российская экономика восстановится, а армия переведёт дух, Путин завершит завоевание Украины с ещё большей яростью и жестокостью. Время и пространство — на стороне Москвы, и Трамп намерен подарить Путину и то, и другое", - признает эксперт.

По его словам, Трамп — не беспристрастный посредник. Он действует как фактический союзник России, выдвигая требования от имени Москвы.

Другие новости о попытках закончить войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп поставил Европу перед мучительным выбором между США и Украиной. Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения США с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и могут сорвать саммит НАТО в конце июня.

Кроме того, президент США признался, что переговоры по Украине сложнее, чем он надеялся. Отмечается, что осознание того, что все стороны остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждению американского президента о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

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