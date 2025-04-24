Москва заявляет о разногласиях на переговорах.

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием Москвы.

Об этом российским пропагандистам заявил пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков. По его словам, Россия видит разногласия между Соединенными Штатами Америки, Украиной и Европой в переговорном процессе о прекращении войны:

"Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций среди участников".

Песков вновь заявил, что не будет комментировать опубликованные западными изданиями утечки о "мирном плане", а также отметил, что размещение иностранных войск на территории Украины "несет критическую опасность для мировой безопасности".

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Переговоры в Лондоне

Напомним, переговоры между США, Украиной и европейскими союзниками, которые должны были состояться в Лондоне 23 апреля, были сорваны.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила мирный план, который предусматривал признание Крыма частью России, замораживание линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО. Украинская сторона отказалась от таких условий, призвав сначала достичь прекращения огня.

Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свое участие в переговорах в последний момент, а Франция, Германия и Великобритания выступили против предложений США.

Трамп сказал, что слова Зеленского "затрудняют завершение войны", а также заявил, что Украина не воевала за полуостров, "передав" его России "без единого выстрела".

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