В частности, в материалах DW распространяется манипулятивная информация.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что русская служба Deutsche Welle подыгрывает российской пропаганде.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook.

"В настоящее время нам непонятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и осуществляет подмену понятий относительно причин и последствий агрессии России против Украины", - подчеркнул Николенко.

В частности, он привел примеры распространения манипулятивной информации русской службой DW: "Признать Украину террористическим государством", "Один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентской четы.

"Подобные манипуляции распространяют не только российские официальные лица и пропагандисты, но и русская служба немецкой Deutsche Welle. Напомню, что DW – это государственная структура, которая финансируется немецкими налогоплательщиками", - подчеркнул Николенко.

Также он напомнил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT.

"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW", - заявил спикер.

Напомним, что в июне Молдова официально запретила российскую пропаганду.

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