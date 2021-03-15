По предварительным результатам, на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце победила СДПГ, ХДС – на втором месте.

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель - Христанско-демократический союз (ХДС) - проиграла на состоявшихся сегодня выборах ландтага в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

Читайте также"Не знаю, какова будет воля небес": экс-президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед операциейОб этом сообщает Deutsche Welle.

По первым предварительным результатам, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является действующий глава земельного правительства Малу Драйер.

А на выборах ландтага в земле Баден-Вюртемберг уверенную победу одерживает партия "зеленых", в которой состоит действующий премьер-министр земли Винфрид Кречман.

Партия канцлера ФРГ Меркель оказалась на втором месте.

По наблюдениям немецких СМИ, число проголосовавших на избирательных участках как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфальце было относительно невысоким. Так, в Баден-Вюртемберге по состоянию на 14.00 по местному времени явка была почти на 16 процентов ниже, чем в 2016 году.

Наблюдатели связывают это с холодной и дождливой погодой, а также тем фактом, что многие избиратели в этом году проголосовали по почте. В земле Рейнланд-Пфальц проживает 3,1 млн граждан Германии, имеющих право голоса, в земле Баден-Вюртемберг - 7,7 млн.

В ландтаге земли Рейнланд-Пфальц в Майнце - 101 депутатское место, в земельном парламенте Баден-Вюртемберга - 143.

На выборах 14 марта избиратели должны были отдать два голоса - первый за кандидата из их избирательного округа, второй - за партийный список той или иной партии.

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Автор: Тамара Отовская