Меркель в поздравлении обозначила приоритетные направления сотрудничества обеих стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Читайте такжеВ Еврокомиссии назвали победу Байдена очевидной"США и Германия как часть ЕС должны стоять вместе, чтобы преодолеть большие вызовы", - сказала она.

«Бок-о-бок в тяжелом испытании пандемии коронавируса, бок о бок в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом», - рассказала о планах сотрудничества Меркель. Она выразила надежду, что Германия и США будут вместе выступать за открытую мировую экономику и свободную торговлю.

При этом канцлер Германии добавила, что "радуется сотрудничеству" с Байденом и избранной вице-президентом США Камалой Харрис.

Кроме этого сегодня глава МИД Германии Гайко Маас сказал, что при Байдене "изменится не все, но многое улучшится". Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk выразил уверенность в том, что Байден, в отличие от действующего президента США Дональда Трампа, не будет требовать так жестко от Германии увеличения расходов на оборону до 2% ВВП. Немецкий министр предполагает, что вопрос относительно расходов на оборону не исчезнет с повестки дня, но он будет рассматриваться "в другом стиле", передает "Немецкая волна".

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН