Однако, для серьезных действий ему нужна коалиция, на формирование которой могут уйти месяцы.

Фридрих Мерц, который стал канцлером Германии, пообещал помочь Европе обрести "реальную независимость" от США.

Однако, как пишет Reuters, для достижения этой цели Мерцу предстоит вести сложные и длительные коалиционные переговоры после того, как крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла историческое второе место на выборах.

Издание акцентировало, что Мерц будет канцлером в то время, как крупнейшая экономика Европы находится в тяжелом состоянии, ее общество расколото тз-за вопроса миграции, а безопасность зависит от США и РФ.

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"Мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Создать единство в Европе возможно", - сказал он.

До сих пор считавшийся атлантистом, Мерц сказал, что Трамп показал, что его администрация "в значительной степени безразлична к судьбе Европы".

"Абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы мы могли шаг за шагом достичь реальной независимости от США", - добавил он.

Издание отметило, что пока не понятно, понадобится ли Мерцу один или два партнера для формирования большинства, поскольку судьба более мелких партий неясна, что может запутать парламентскую арифметику.

Еще одна трехсторонняя коалиция, вероятно, будет гораздо более громоздкой, что помешает Германии продемонстрировать лидерство. "Трехпартийная коалиция рискует еще больше запутаться и замереть, если все вовлеченные стороны не поймут, что это последний шанс внести изменения и помешать усилению AfD", - сказал Карстен Бжески, глобальный руководитель макроэкономики в банковской группе ING.

Выборы в Германии

Вчера в стране прошли досрочные парламентские выборы в Бундестаг. По данным экзитполов, "Христианско-демократический союз" набрал примерно 28,5-29% голосов.

"Альтернатива для Германии" набрала около 19,5-20%, что является лучшим результатом этой ультраправой партии и впервые выводит ее на второе место. "Социал-демократическая партия Германии" Шольца набрала примерно 16%. Это худший результат партии со времен Второй мировой войны.

Выборы отличились высокой явкой - 84%. Несмотря на победу, ХДС/ХСС не получили абсолютного большинства, поэтому перед ними стоит задача формирования коалиционного правительства.

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