На этой неделе Россия начала выводить своих "миротворцев" из Карабаха, который теперь полностью контролируется Азербайджаном. Этот факт подтвердил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
На этой неделе российские СМИ начали показывать кадры с переброской техники и личного состава российского контингента из Карабаха в соседний с Азербайджаном Дагестан.
Как отмечает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, есть "некоторые опасения", что этот контингент могут направить на фронт в Украину. Обозреватель отметил, что общая численность контингента составляла около 2000 тысяч военнослужащих. Но главное то, что на вооружении российских "миротворцев" стояли десятки новых БТР-82А, которые пригодятся именно на фронте, где у россиян наблюдается острый дефицит бронетехники.
Деоккупация Карабаха
На рубеже 1980-90-х годов Карабах попал под фактический контроль армянских сил после того, как местные армяне при поддержке Армении вооруженным путем свергли местную азербайджанскую администрацию. В ходе серии военных кампаний 1990-годов Азербайджан так и не смог восстановить свой контроль над регионом.
Ситуация кардинально изменилась в 2020 году, когда началась новая серия вооруженного противостояния. Именно тогда Россия с согласия Армении и Азербайджана ввела в регион своих "миротворцев". В последующие годы произошли еще несколько эпизодов вооруженного противостояния между Азербайджаном и армянскими силами, в результате чего Азербайджан смог деоккупировать сначала часть региона, а в 2023 году Баку установил полный контроль над Карабахом.
С 1 января 2024 года самопровозглашенная республика "Нагорный Карабах" прекратила существование.
Потеря контроля над Карабахом привела к резкому ухудшению отношений между Арменией и Россией, которые формально являются военными союзниками. В частности Ереван приостановил свое участие в военном блоке ОДКБ, подконтрольном Москве.