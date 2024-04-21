Речь идет о 2 тысячах вояк и десятках единиц бронетехники.

На этой неделе Россия начала выводить своих "миротворцев" из Карабаха, который теперь полностью контролируется Азербайджаном. Этот факт подтвердил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

На этой неделе российские СМИ начали показывать кадры с переброской техники и личного состава российского контингента из Карабаха в соседний с Азербайджаном Дагестан.

Как отмечает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, есть "некоторые опасения", что этот контингент могут направить на фронт в Украину. Обозреватель отметил, что общая численность контингента составляла около 2000 тысяч военнослужащих. Но главное то, что на вооружении российских "миротворцев" стояли десятки новых БТР-82А, которые пригодятся именно на фронте, где у россиян наблюдается острый дефицит бронетехники.

Деоккупация Карабаха

На рубеже 1980-90-х годов Карабах попал под фактический контроль армянских сил после того, как местные армяне при поддержке Армении вооруженным путем свергли местную азербайджанскую администрацию. В ходе серии военных кампаний 1990-годов Азербайджан так и не смог восстановить свой контроль над регионом.

Ситуация кардинально изменилась в 2020 году, когда началась новая серия вооруженного противостояния. Именно тогда Россия с согласия Армении и Азербайджана ввела в регион своих "миротворцев". В последующие годы произошли еще несколько эпизодов вооруженного противостояния между Азербайджаном и армянскими силами, в результате чего Азербайджан смог деоккупировать сначала часть региона, а в 2023 году Баку установил полный контроль над Карабахом.

С 1 января 2024 года самопровозглашенная республика "Нагорный Карабах" прекратила существование.

Потеря контроля над Карабахом привела к резкому ухудшению отношений между Арменией и Россией, которые формально являются военными союзниками. В частности Ереван приостановил свое участие в военном блоке ОДКБ, подконтрольном Москве.

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