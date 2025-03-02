Президент Франции предупредил, что Россия представляет собой экзистенциальную опасность для Европы.

Российский правитель Владимир Путин обязательно пойдет на Молдову и, возможно, дальше на Румынию, если его не остановить. Такое заявление сделал президент Франции Эмануэль Макрон, передает La Tribune Dimanche.

"На карту поставлена наша безопасность", - сказал он.

Макрон предупредил, что Россия представляет собой самую серьезную чем когда-либо экзистенциальную опасность для Европы.

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"На наших границах находится чрезмерно вооруженная и агрессивная Россия", - добавил он.

По его словам, если бы Вашингтон согласился подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то способность США к геостратегическому сдерживанию в отношении России, Китая и других исчезла бы в тот же день.

"Амбиции Дональда Трампа противоположны этому", - уверен президент Франции.

Он убежден, что у США нет иного выбора, кроме как возобновить диалог с Украиной.

"Очевидная судьба американцев - быть на стороне украинцев, в этом я не сомневаюсь. То, что Соединенные Штаты сделали за последние три года, полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям. Я хочу ясно дать понять американцам, что размежевание с Украиной не в их интересах", - заявил он.

Также Макрон акцентировал, что "все согласны заключить мир", однако "не может быть справедливого и прочного мира, если Украина будет брошена на произвол судьбы".

Напомним, ранее УНИАН писал, что 2 марта в Великобритании пройдет саммит европейских лидеров, который должен дать возможность продвинуться к "справедливому и прочному миру в Украине".

Сообщалось, что на данной встрече премьер-министр Британии Кир Стармер попытается возродить надежду на мир в Украине после конфликта украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 28 февраля.

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