В Минске из-за протестов на вход и выход закрыты некоторые станции метро.

Сегодня в Минске и в других крупных городах проходит Марш народовластия.

Читайте такжеВ Минске силовики задержали около 40 медиков, вышедших на демонстрацию (видео)Как сообщает правозащитный центр «Весна», по состоянию на 15:40 уже известно о задержании 345 человек. Большая часть задержаний приходится на Минск.

По данным Радио свободы, в Минске на вход и выход закрыты все станции метро третьей линии.

В Telegram-канале портала TUT.BY сообщается, что силовики перекрыли мост через реку Свислоч.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Богдан Слуцкий