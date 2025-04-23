В программе визита предусмотрены встречи Марка Рютте с Марко Рубио, Питом Гегсетом и Майклом Волцем.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте на этой неделе совершит визит в Вашингтон (США). Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Генеральный секретарь НАТО проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, министром обороны Питом Гегсетом и советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцем.

Украина и НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, США в своем предложении по мирному соглашению не видят Украину в НАТО. В частности, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в контексте мирного урегулирования тема возможного членства Украины в НАТО не обсуждается, и что Украина не станет членом Альянса.

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После этого пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков одобрительно высказался о заявлениях США относительно Украины и НАТО. По его словам, Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на требование РФ к Украине отказаться от НАТО. Он отметил, что Россия не может накладывать вето на стремление Украины получить членство в Альянсе.

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