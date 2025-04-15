Важно убедиться, что Путин не пойдет захватывать территории снова.

Страны НАТО много делают для поддержки Украины и ее безопасности после подписания потенциального мирного соглашения. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью, которое транслировал телемарафон.

"Мы все признаем, что наиболее важно убедиться в том, что Путин никогда не сможет подписать мирное соглашение или соглашение о прекращении огня, пытаясь снова захватить территорию Украины", – сказал он.

Также Рютте вспомнил о "коалиции желающих". Лидерство в ней – за Францией и Великобританией. В то же время НАТО там присутствует в роли советника.

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"Будьте уверены, что украинские Вооруженные силы будут продолжать действовать после заключения мирного соглашения. И это дополнительный уровень гарантий безопасности в завершение ко всему", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что пока идет война, происходит сотрудничество с Украиной через командование НАТО, которое по решению Вашингтонского саммита НАТО было создано в немецком городе Висбаден.

"Это, по сути, обеспечение того, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы обороняться – это обучение, обеспечение того, чтобы все обещанные военные системы поставлялись логистически", – пояснил генсек НАТО.

При этом он добавил, что они должны быть в таком виде, чтобы их использовать с максимальной отдачей.

Рютте также напомнил, что в Польше был основан Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), который фиксирует "все уроки войны в Украине".

"Британцы и французы очень много работают над этим. Как должны выглядеть в будущем Вооруженные силы Украины, чтобы стать первой линией отпора будущей потенциальной российской агрессии", – подчеркнул он.

Визит Рютте в Украину

Сегодня, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе посетили Одессу. Представитель Альянса подчеркнул, что поддержка со стороны НАТО – непоколебимая, чтобы Украина могла обороняться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и долговременный мир.

Кроме того, Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения. По его словам, вопрос членства Украины в блоке остается на повестке дня.

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