Французский президент Эммануэль Макрон во время долгожданного открытия террас в Париже поднял бокал коктейля под украинское «Будьмо!».
Видео на своей странице в Facebook поделилось посольство Украины во Франции.
Читайте такжеПослы G7 поздравили украинцев с днем вышиванки (фото, видео)Макрон посетил один из парижских ресторанов, где ему налили бокал коктейля. В ответ глава Франции сказал: "à ta santé" ("За здоровье"), в тот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском: "Будьмо".
Макрон отреагировал с улыбкой. "За Украину", – ответил он.
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