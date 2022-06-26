Макрон также высоко оценил постоянную военную поддержку Украины со стороны Джонсона.

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились оказывать большую поддержку Украине в войне с Россией.

Об этом пишет Sky News.

Во время встречи на саммите G7 в Германии оба лидера подчеркнули необходимость поддержки Украины и укрепить свои позиции как в войне, так и в любых будущих переговорах.

"Они согласились, что это критический момент для хода конфликта, и есть возможность переломить ход войны", - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит.

Макрон также высоко оценил постоянную военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, и лидеры согласились активизировать эту работу, добавил пресс-секретарь.

Накануне Джонсон призвал западных союзников твердо стоять на своем в отношении Украины, так как он сам отложил в сторону свои внутриполитические трудности.

Джонсон заявил, что Путину нельзя позволить безнаказанно "расколоть" Украину.

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