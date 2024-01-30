Он отметил, что уже был принят ряд решений по увеличению оборонного производства.

Победа России в развязанной ею войне против Украины является недопустимой для Европы. Поэтому европейские страны должны быть готовы оказывать поддержку Киеву, независимо от того, будут ли это делать Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление сделал в речи во время визита в Швецию президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что уже был принят ряд решений по увеличению оборонного производства.

"Во-первых, мы должны быть готовы защищать и поддерживать Украину, что бы ни произошло, и какими бы ни были решения США. Есть большие шансы, что США и дальше будут нашим партнером. Но мы должны четко понимать, что Украина является частью европейского континента. И что бы ни делали США, мы должны взять на себя правильное и смелое решение поддерживать Украину и украинский народ", – сказал Макрон.

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Он подчеркнул, что невозможно допустить победы России в этой войне, поскольку такой финал будет означать, что "архитектуры безопасности на нашем континенте больше не существует".

"Каким будет будущее стран "восточного фланга" НАТО и Европы в целом, Кавказа, стран Центральной Азии, если результатом таких крупных международных усилий (по поддержке Украины – ред.) будет победа России?" – добавил французский лидер.

Помощь Украине: последние новости

Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине. Подавляющее большинство средств – 87 млн – направят на приобретение 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Еще 10 млн евро пойдет на усиление киберзащиты Украины.

В то же время государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что без утверждения помощи Украине все достижения ее защитников окажутся под угрозой. Он подчеркнул, что одобрение американскими законодателями дополнительного финансирования является "жизненно важным" для того, чтобы западные партнеры активизировались, сделав все необходимое для успеха Украины и поражения России.

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