Ему предписано покинуть страну в течение пяти дней.

Сотрудника посольства Российской Федерации в Литве объявили персоной нон грата.

За деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней, сообщают в Министерстве иностранных дел Литвы.

"1 декабря в МИД вызвали представителя посольства России в Литве. Ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата (PNG) сотрудника посольства России в Литве за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом", - говорится в сообщении

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Отношения Литвы и России

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Литва приказала послу России покинуть страну и отозвала своего посла из РФ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о решении закрыть российское консульство в Клайпеде.

Он отметил, что правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в различных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, принял решение снизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву.

Напомним, что ранее граждане Литвы собрали 750 тысяч долларов на морские беспилотники для Вооруженных сил Украины.

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