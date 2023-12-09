В России бывший украинский беглый нардеп "никем не был", подчеркнула эксперт.

Бывший украинский нардеп, беглый предатель Илья Кива уничтожен в РФ, поскольку он сам и российские спецслужбы недооценили возможности спецслужб Украины.

Таким мнением поделилась главный редактор портала After Empire - политический аналитик Ольга Курносова в эфире канала "FreeДом". По ее словам, экс-нардеп "бегал, бегал и добегался". Эксперт добавила, что у Кивы был охранник, но до того, чтобы его охраняла Федеральная служба охраны, "он не дорос". Курносова добавила, что в России беглец "никем не был".

"Всем уже немножко неуютно. Я думаю, что он совершенно не догадывался, хотя и говорил, что за ним следят. Однако по-прежнему ходил в ближайший лесок записывать свои видео и, в общем, видимо, недостаточно серьезно относился к Службе безопасности Украины...", - заявила Курносова.

Видео дня

По ее мнению, российской полиции было неудобно присматривать за предателем. "Он жил все-таки в каком-то более-менее закрытом поселке, где периметр кое-как охранялся. Понятно, что он не Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.), чтобы ему обеспечивать что-то уже совсем такое. Поэтому, на мой взгляд, российские спецслужбы недооценивают возможности украинских спецслужб на российской территории...", - добавила главред.

В России Кива Илья ликвидирован - что уже известно

6 декабря российские пропагандисты писали, что скандального беглеца Илью Киву уничтожили в Подмосковье. Сначала сообщалось, что тело бывшего нардепа нашли в городе Одинцово.

Потом стало известно, что Кива убит вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в селе Супонево Одинцовского городского округа. Журналисты узнали, что окровавленное тело беглеца нашли лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club".

Источник УНИАН в правоохранительных органах рассказал, что уничтожение Кивы - спецоперация СБУ. Собеседник поделился, что топ-предателя убили из стрелкового оружия.

Стоит отметить, что Кива под предлогом якобы отдыха в ЕС сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения россиян на нашу землю. Позже экс-нардеп оказался в России и там активно поливал Украину грязью. В украинском государстве беглого предателя 13 ноября заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, Киву обвиняли в государственной измене.

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