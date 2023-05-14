Лункиито был самым старым львом-самцом в экосистеме Кении.

19-летний самец льва Лункиито был убит в Кении во время нападении на скот местных жителей.

В организации объяснили, что из-за засухи в этом районе львам стало труднее добывать себе еду. Это привело к тому, что лев попытался напасть на домашний скот в дереве деревне Олкелуньет, где и был убит.

"Лункиито … голодал и прыгнул в загон для животных посреди ночи", – сообщают в организации.

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Lion Guardians заявили, что Лункиито был "самым старым львом-самцом в экосистеме [Кении] и, возможно, в Африке", и подчеркнули, что запомнят льва как символ "стойкости и сосуществования".

Львы в Кении - что нужно знать

Лев Лункиито жил в Амбосели — области в Кении, которая защищает сотни видов диких животных. Тут на 1,3 миллиона акров земли раскинулись четыре национальных парка.

Еще 10 лет назад в этой экосистеме не было львов старше 10 лет. Продолжительность жизни Лункиито, появившегося на свет в 2004 году, и других львов примерно того же возраста, поражала. Такое значительное увеличение продолжительности жизни львов в этом регионе зоозащитники называют заслугой местных жителей.

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