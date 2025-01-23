По его словам, он "осознает и принимает риски".

Американский подкастер Лекс Фридман, записавший трехчасовое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении поехать в Россию, чтобы записать интервью и с российским диктатором Владимиром Путиным.

Своими планами Фридман поделился в эфире подкаста с Джо Роганом. По его словам, он "осознает и принимает риски".

"И цель, миссия состоит в том, чтобы продвигать мир, делать свою маленькую роль в продвижении мира", – подчеркнул Фридман.

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Разговор Фридмана и Зеленского: вы могли это пропустить

Разговор американского подкастера Лекса Фридмана и президента Украины Владимира Зеленского продолжался чуть более трех часов. Во время интервью Фридман высказал мнение о том, что диктатор Путин любит своих людей и свою страну:

"Надо на него смотреть как на серьезного человека, который любит свою страну и любит людей в этой стране. И да, делает ужасные военные вещи", – сказал он.

Однако президент Украины с ним не согласился, подчеркнув, что Путин Путин любит не свой народ, а "народец" – только свое окружение, что подтверждает и его готовность отправлять своих людей умирать на чужие земли.

Недавно подкастер раскритиковал Зеленского за "грубые слова" в адрес кремлевского правителя Путина. Он считает, что это может повредить переговорам.

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