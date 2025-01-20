Он заявил, что украинский президент "не воспользовался шансом" продемонстрировать готовность к переговорам.

Американский подкастер Лекс Фридман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за "грубые слова" в адрес кремлевского правителя Путина.

Он высказал свое мнение относительно недавнего разговора с Зеленским в конце подкаста с историком Дженнифер Бернс. По словам Фридмана, "грубые слова неуважения" от лидера, который говорит о другом лидере "во время исторической возможности для мира", могут повредить переговорам:

"Я дал президенту все шансы продемонстрировать готовность к переговорам, зная, что и Трамп, и Путин прислушиваются к этому разговору. Я не думаю, что он им воспользовался. Вместо этого он погнался за очень грубыми словами в адрес Владимира Путина. Это вполне понятно, но не является непосредственно продуктивным для переговоров".

Он также добавил, что достижение мира "требует компромиссов, чтобы избежать дальнейших смертей и страданий", поэтому украинский президент должен серьезно относиться к Путину.

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Интервью Зеленского Фридману

Украинский президент общался с подкастером более трех часов. Во время разговора Фридман заявил ему, что на Путина надо смотреть как на "серьезного человека, который любит свою страну и людей".

В ответ Зеленский напомнил о том, что кремлевский правитель отправляет россиян воевать на чужих землях, а любит он лишь свое окружение.

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