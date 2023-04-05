Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, власти страны не хотят повторения событий войны в Украине на своей территории.

Сейм Латвии утвердил закон об обязательном воинском призыве.

Как сообщает агентство Delfi, первые срочники начнут проходить службу уже летом 2023 года. Призыву в Службу национальной обороны подлежат мужчины и женщины от 18 до 27 лет на срок в 11 месяцев.

Государственная служба обороны будет подразделяться на два вида: непосредственно военную и службу гражданской обороны (альтернативную службу в учреждениях Минобороны).

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В этом году призыв будет добровольным, но впоследствии власти намерены отправлять повестки с помощью компьютерной программы, которая будет отбирать случайных людей пропорционально количеству населения каждого латвийского региона. В 2023 году планируют привлечь к службе 300 молодых людей, а затем еще 300 в январе 2024.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, власти страны не хотят повторения событий войны в Украине на своей территории.

Противодействие Латвии относительно РФ

Сейм Латвии 11 августа признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм.

Посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России. Однако осталось единственное исключение.