Действия РФ направлены на подрыв доверия к демократическим принципам и легитимности латвийских властей, подчеркнули латвийцы.

22 марта Служба государственной безопасности Латвии обнародовала открытую часть своего отчета о работе за 2020 год, в котором очерчена оценка основных угроз национальной безопасности республике.

СДБ Латвии считает главной неизменной угрозой конституционному строю государства невоенные действия России, направленные на подрыв доверия к демократическим принципам и легитимности латвийской власти, а также союзников Латвии по НАТО и Европейскому союзу, говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки Украины.

"Особое внимание латвийских коллег уделено тем усилиям, которые российская власть фокусирует на молодежи, пытаясь заманить ее в лоно «русского мира». В СДБ оперируют фактами о попытках российских дипломатов и подконтрольных Москве «общественных организаций» республики отыскать среди латвийской молодежи потенциальных лидеров «русского мира», способных в перспективе обеспечивать реализацию интересов Кремля. С этой же целью Россия пытается привлечь русскоязычную молодежь Латвии к обучению в российских ВУЗах (отбор кандидатов для оплаченного российской стороной обучения проходит под пристальным наблюдением российских дипломатов). СДБ прогнозирует, что квоты на бесплатное обучение в России вскоре увеличатся, поскольку именно студенты, по убеждению Кремля, являются перспективными источниками информации и потенциальными агентами влияния", - говорится в сообщении.

В целом СДБ отмечает, что в прошлом году угроза интересам национальной безопасности государства со стороны недружественных Латвии иностранных спецслужб оставалась неизменно высокой. При этом, как и в предыдущие годы, наиболее серьезные угрозы исходили от российских спецслужб.

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Автор: Григорий Бондарь