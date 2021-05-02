Стороны договорились начать процесс описания киргизско-таджикской границы.

Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

Как сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Читайте такжеМэра таджикского города ранили в перестрелке на границе с КыргызстаномОтмечается, что главы делегаций заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на общей границе.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии киргизско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - говорится в сообщении.

Добавляется также, что по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана: что известно

29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отвода военных.

30 апреля в Лейлекском районе на киргизско-таджикской границе вновь продолжилась перестрелка. При этом обе стороны договорились отвести все войска.

Всего за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

1 мая президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры. Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.

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Автор: Алина Вишневская