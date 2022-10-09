Также издание пишет о том, что атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту.

Построенный после аннексии Крымский мост глубоко символичен для президента РФ Владимира Путина и является символом растерянности российской армии.

Как пишет New York Times (NYT), российские войска не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях РФ, его личную значимость для Путина и символизм как буквального связующего звена между Россией и оккупированным ею Крымом.

Как пишет NYT, любое серьезное препятствие движению по мосту может оказать большое влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление. Без него российские военные будут очень ограничены в возможности доставлять топливо, оборудование и боеприпасы подразделениям, которые воюют в Херсонской и Запорожской областях.

Видео дня

Кроме этого, издание со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту.

Как пишет NYT, пока непонятно, знал ли водитель грузовика, который, судя по всему, погиб во время взрыва, о том, что внутри взрывчатка.

Напомним, вчера источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. "Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - отметил собеседник.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: все подробности

Утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Позже в Сети появились фото и видео, на кадрах виден взрыв.

Оккупационная "власть" полуострова заявила, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Путин поручил создать правительственную комиссию по взрыву на Керченском мосту.

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