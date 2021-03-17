Пожарные сделали коту непрямой массаж сердца.

В итальянском городе Монтебелло-Вичентино пожарные спасли кота, сделав ему непрямой массаж сердца.

Читайте такжеСобирались продать: в Германии спасли от контрабандистов 101 щенка (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Приехали на вызов тушить гараж. И в процессе увидели кота без сознания, который наглотался дыма», – говорится в сюжете.

Животное вынесли во двор, положили на землю, подсоединили кислородную маску и сделали непрямой массаж сердца. Уже вскоре кот пришел в себя и воссоединился с хозяевами.

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Автор: УНИАН