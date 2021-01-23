Врачи рекомендуют воздержаться от разговоров в общественном транспорте.

Французские врачи подготовили новые рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса.

В частности, врачи рекомендуют воздержаться от разговоров в общественном транспорте. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Читайте такжеВ Польше отменили обязательный карантин для иностранцев

Французская академия врачей опубликовала руководство, в котором рекомендует "избегать разговоров или телефонных звонков" в метро, ​​в автобусах и общественных местах, где социальная дистанция невозможна.

Маски в таких местах во Франции нужно носить с мая, но пассажиры часто ослабляют или снимают их, чтобы поговорить по телефону.

Французские эксперты призывают к более радикальным мерам - в частности, третьему локдауну.

Количество инфекций во Франции в этом месяце постепенно растет и достигает более 20 000 в день.

Сейчас во Франции действует самый длительный в Европе комендантский час - с 18:00 до 6 часов утра, а рестораны и туристические объекты закрыты с октября. Во Франции в связи с коронавирусом умерли 72 647 человек.

Что этому предшествовало

По состоянию на 23 января 2021 года во Франции изменили правила въезда. Теперь попасть в страну можно только с отрицательным ПЦР-тестом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН