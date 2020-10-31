Новые противоэпидемические меры вступят в силу 3 ноября.

В Греции из-за ухудшения эпидситуации на месяц закроют бары и рестораны в густонаселенных районах и увеличат продолжительность комендантского часа.

Об этом в обращении к гражданам заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Reuters.

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Ранее в Греции сообщали о меньшем количестве случаев инфицирования новым коронавирусом, чем в большинстве стран Европы, однако с начала октября наблюдается постепенное увеличение числа больных.

Новые противоэпидемические меры вступят в силу 3 ноября и будут применяться в течение одного месяца, заявил премьер-министр.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Греции выявлено более 37,1 тыс. больных COVID-19, умерли 620 человек.

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Автор: Дмитрий Шварц