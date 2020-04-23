В Италии боссов мафии выпускают из тюрем из-за коронавируса

Под домашний арест перевели уже трех мафиози.

Итальянская власть из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 выпускает из тюрем боссов мафии. В течение нескольких дней под домашний арест перевели трех мафиози.

Читайте такжеThe Guardian: Коронавирус может сломать хребет ЕвросоюзуОб этом сообщает The Guardian.

В среду миланский суд перевел на домашний арест одного из самых влиятельных боссов Коза Ностры – 78-летнего Франческо Бонуру. Ему разрешено выходить из дома, чтобы посещать врача.

Ранее суды также перевели на домашний арест двух вероятных боссов группировки Ндрангета – 65-летнего Винченцино Ианаццо и 72-летнего Рокко Санто Филлипонне.

У последнего обнаружили проблемы с сердцем, и суд решил, что он может не пережить заражения коронавирусом.

Ранее УНИАН сообщал, что мафия Италии занялась благотворительностью из-за коронавируса.